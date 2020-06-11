На видео попала попытка побега нерпенка из реабилитационного центра

"Фонд друзей балтийской нерпы" показал на видео, как отдыхают подопечные реабилитационного центра вечером. Случайно камере удалось зафиксировать попытку побега одного из нерпят. Запись опубликована в группе "Спасение тюленей" в социальной сети "ВКонтакте".
Интернет-пользователи быстро раскусили хитрый план животных. Пока на переднем плане двое нерпят инсценируют фотосессию, третий, воспользовавшись ситуацией, пытается ускользнуть через открытую дверь.
Впрочем, план побега провалился с треском. Нерпенку не удалось сбежать. Он продолжит проходить реабилитацию, после этого его отпустят на волю.
Ранее зоологи показали фото повзрослевшей нерпы Ксюши.
Видео: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99
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