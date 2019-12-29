Неработающие светофоры вызвали транспортный коллапс у "Пионерской"

Днем в среду, 4 марта, на проспекте Испытателей у станции метро "Пионерская" случился неожиданный транспортный коллапс. По сообщениям очевидцев, обрыв контактной линии у трамвая выбил из работы все светофоры неподалеку.
Пробка растянулась на километр. На место прибыли аварийные службы.
Похожая неприятность произошла и на пересечении Благодатной улицы с Московским проспектом: лишившийся электропитания трамвай занял две полосы, что вызвало затор на проспекте.
Ранее мы рассказывали, что в Гатчине воспламенился Toyota Land Cruiser.
Фото: телеграм-канал "Мегаполис"; Виктория Подольская, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"
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