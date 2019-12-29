Неработающие светофоры вызвали транспортный коллапс у "Пионерской"

Пробка растянулась почти на километр.

Днем в среду, 4 марта, на проспекте Испытателей у станции метро "Пионерская" случился неожиданный транспортный коллапс. По сообщениям очевидцев, обрыв контактной линии у трамвая выбил из работы все светофоры неподалеку.

Пробка растянулась на километр. На место прибыли аварийные службы.

Похожая неприятность произошла и на пересечении Благодатной улицы с Московским проспектом: лишившийся электропитания трамвай занял две полосы, что вызвало затор на проспекте.

Ранее мы рассказывали, что в Гатчине воспламенился Toyota Land Cruiser.

Фото: телеграм-канал "Мегаполис"; Виктория Подольская, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"