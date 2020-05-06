"Ркуоводитель Летературы Рима Евгенььевна" – это лишь малая часть выявленного – рассказала одна из мам.

Читательница 47channel рассказала о неприятном сюрпризе, который поджидал родителей девятиклассников из Гатчины, заказавших альбомы на выпускной у фотографа из Петербурга.

По словам мамы одного из учеников, в выпускных альбомах обнаружилось огромное количество ошибок и опечаток.

Фото: 47channel

"Ркуоводитель Летературы Рима Евгенььевна" – это лишь малая часть выявленного, – добавила женщина

При этом фотограф своей вины не признала и сослалась на типографский брак. В типографии ответили, что макет с опечатками им прислала фотограф.

Даже после получения ответа из типографии, специалист из Петербурга не согласилась с тем, что опечатки являются её виной. После длительных переговоров она согласилась переделать пять альбомов из 23, взяв у одной из родительниц 1000 рублей дополнительно. Но и после этого один из переделанных альбомов снова оказался с ошибкой.

Фото: pxhere.com