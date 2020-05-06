В Гатчине девятиклассники получили выпускные альбомы с ошибками

Читательница 47channel рассказала о неприятном сюрпризе, который поджидал родителей девятиклассников из Гатчины, заказавших альбомы на выпускной у фотографа из Петербурга.
По словам мамы одного из учеников, в выпускных альбомах обнаружилось огромное количество ошибок и опечаток.
Фото: 47channel
"Ркуоводитель Летературы Рима Евгенььевна" – это лишь малая часть выявленного,
– добавила женщина
При этом фотограф своей вины не признала и сослалась на типографский брак. В типографии ответили, что макет с опечатками им прислала фотограф.
Даже после получения ответа из типографии, специалист из Петербурга не согласилась с тем, что опечатки являются её виной. После длительных переговоров она согласилась переделать пять альбомов из 23, взяв у одной из родительниц 1000 рублей дополнительно. Но и после этого один из переделанных альбомов снова оказался с ошибкой.
Фото: pxhere.com
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