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В Гатчине девятиклассники получили выпускные альбомы с ошибками
Сегодня, 16:10
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В Гатчине девятиклассники получили выпускные альбомы с ошибками

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"Ркуоводитель Летературы Рима Евгенььевна" – это лишь малая часть выявленного – рассказала одна из мам.

Читательница 47channel рассказала о неприятном сюрпризе, который поджидал родителей девятиклассников из Гатчины, заказавших альбомы на выпускной у фотографа из Петербурга.

По словам мамы одного из учеников, в выпускных альбомах обнаружилось огромное количество ошибок и опечаток. 

Фото: 47channel

"Ркуоводитель Летературы Рима Евгенььевна" – это лишь малая часть выявленного,

– добавила женщина

При этом фотограф своей вины не признала и сослалась на типографский брак. В типографии ответили, что макет с опечатками им прислала фотограф.

Даже после получения ответа из типографии, специалист из Петербурга не согласилась с тем, что опечатки являются её виной. После длительных переговоров она согласилась переделать пять альбомов из 23, взяв у одной из родительниц 1000 рублей дополнительно. Но и после этого один из переделанных альбомов снова оказался с ошибкой.

Фото: pxhere.com

Теги: выпускной, гатчина, школа
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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