В Петербурге резко снизилась загруженность дорог из-за самоизоляции

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что в Петербурге резко снизилась загруженность дорог. Об этом горожане сообщают в соцсетях.
Петербуржцы предполагают, что это связано с самоизоляцией горожан во время коронавирусной инфекции.
"Я добрался до работы за тридцать минут, хотя обычно я провожу в пути около часа",
—расскзазал читатель Piter.TV.
Отметим, что пик пустых дорог в Петербурге наблюдался в минувший четверг, 19 марта. При этом горожане заявили, что в этот период самыми загруженными дорогами стали проспект Славы - Народная улица к Московскому, Заневский проспект - проспект Косыгина в центр Кубинская улица - Митрофаньевское шоссе в центр. Автомобилисты простояли там в 6-балльных пробках.
Ранее мы сообщали о том, что утро мартовской пятницы в Петербурге дополнил снегопад.
Фото:pixabay
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