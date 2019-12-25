В Петербурге резко снизилась загруженность дорог из-за самоизоляции

Утром в четверг, 19 марта, автомобилисты доезжали до мест работы с минимальными пробками.

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что в Петербурге резко снизилась загруженность дорог. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

Петербуржцы предполагают, что это связано с самоизоляцией горожан во время коронавирусной инфекции.

"Я добрался до работы за тридцать минут, хотя обычно я провожу в пути около часа", —расскзазал читатель Piter.TV.

Отметим, что пик пустых дорог в Петербурге наблюдался в минувший четверг, 19 марта. При этом горожане заявили, что в этот период самыми загруженными дорогами стали проспект Славы - Народная улица к Московскому, Заневский проспект - проспект Косыгина в центр Кубинская улица - Митрофаньевское шоссе в центр. Автомобилисты простояли там в 6-балльных пробках.

Ранее мы сообщали о том, что утро мартовской пятницы в Петербурге дополнил снегопад.

Фото:pixabay