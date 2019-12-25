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В Петербурге резко снизилась загруженность дорог из-за самоизоляции
Сегодня, 10:31
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге резко снизилась загруженность дорог из-за самоизоляции

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Утром в четверг, 19 марта, автомобилисты доезжали до мест работы с минимальными пробками.

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что в Петербурге резко снизилась загруженность дорог. Об этом горожане сообщают в соцсетях. 

Петербуржцы предполагают, что это связано с самоизоляцией горожан во время коронавирусной инфекции. 

"Я добрался до работы за тридцать минут, хотя обычно я провожу в пути около часа",

—расскзазал читатель Piter.TV.

Отметим, что пик пустых дорог в Петербурге наблюдался в минувший четверг, 19 марта. При этом горожане заявили, что в этот период самыми загруженными дорогами стали проспект Славы - Народная улица к Московскому, Заневский проспект - проспект Косыгина в центр Кубинская улица - Митрофаньевское шоссе в центр. Автомобилисты простояли там в 6-балльных пробках.

Ранее мы сообщали о том, что утро мартовской пятницы в Петербурге дополнил снегопад.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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