Клумба-рояль с бархатцами появилась у музыкальной школы в Сланцах

Рядом с роялем также появились две фигуры – элегантного джентльмена с тростью и дамы с зонтом.

Возле музыкальной и художественной школ в Сланцах появился зеленый арт-объект. Там установили зеленую клумбу-рояль с высаженными в нём бархатцами. Фотографиями поделилась пресс-служба администрации Сланцевского района.

Рядом с роялем также появились две фигуры – элегантного джентльмена с тростью и дамы с зонтом.

Общественную территорию благоустраивают в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Работы приближаются к завершению. Ранее специалисты провели ландшафтное выравнивание территории, уложили тротуарную плитку и провели дополнительное освещение. Также на участке появились цветники с подсветкой, фонтан, урны и скамейки.

В сквере "Осенний марафон" подходят к концу работы по благоустройству. Всего в сквере посадят 81 дерево и около 600 кустарников. Все работы завершатся к 10 сентября.

Фото: пресс-служба администрации Сланцевского района