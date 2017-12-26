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На Ленинском проспекте безмолвный грабитель попытался украсть деньги из банка
Сегодня, 10:03
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lesjasap
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На Ленинском проспекте безмолвный грабитель попытался украсть деньги из банка

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На Юго-Западе Петербурга преступник хотел похитить деньги, не сказав ни слова.

Злоумышленник попытался ограбить филиал “Сбербанка”, не произнеся ни одного слова. Инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга.
 
Сообщается, что в шесть часов вечера 10 января в отделение на Ленинском проспекте, 71 появился некий мужчина. Он отдал сотруднице-кассиру листок формата А4, на котором было написано требование отдать деньги. Таже безмолвный грабитель протянул женщине пакет, в который, очевидно, она должна была положить выручку. 
 
После отказа персонала выполнить требование, преступник не стал настаивать и вышел из здания.
 
В настоящее время “немого” грабителя разыскивает полиция. Подозреваемый попал на записи камер видеонаблюдения.
Теги: оргабление , сбербанк
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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