Помощник Горбачева назвал глупостью версию распада СССР из-за песни Wind Of Change

Такое предположение сделал немецкий журналист Владимир Каминер.

Помощник президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко прокомментировал слова немецкого журналиста Владимира Каминера, который выдвинул необычную версию распада Советского Союза. Он связал распад СССР с песней Wind Of Change группы Scorpions. Палажченко назвал слова журналиста глупостью.

Песня хорошая, а комментировать всякие глупости я не буду. Заключил Павел Палажченко в беседе с радиостанцией "Говорит Москва"

Немецкий журналист выдвинул свою версию распада СССР в материале для портала T-online. Он заявил, что СССР развалили работники американской ЦРУ. Именно они якобы сочинили текст песни Wind Of Change, которая стала хитом после Московского музыкального фестиваля в 1989 году.

По легенде, на этом мероприятии Scorpions спели свой хит, который транслировался на всю страну. Жители СССР были ошеломлены, что жизнь им предложила нечто новое, и все запели эту песню.

Эта песня распространялась как пожар в тайге, и, слушая ее, никто уже не мог жить своей прежней жизнью. Вскоре после этого Советский Союз распался. Написал Каминер

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