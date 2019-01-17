Помощник Горбачева назвал глупостью версию распада СССР из-за песни Wind Of Change

Помощник президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко прокомментировал слова немецкого журналиста Владимира Каминера, который выдвинул необычную версию распада Советского Союза. Он связал распад СССР с песней Wind Of Change группы Scorpions. Палажченко назвал слова журналиста глупостью.
Песня хорошая, а комментировать всякие глупости я не буду.
Заключил Павел Палажченко в беседе с радиостанцией "Говорит Москва"
Немецкий журналист выдвинул свою версию распада СССР в материале для портала T-online. Он заявил, что СССР развалили работники американской ЦРУ. Именно они якобы сочинили текст песни Wind Of Change, которая стала хитом после Московского музыкального фестиваля в 1989 году.
По легенде, на этом мероприятии Scorpions спели свой хит, который транслировался на всю страну. Жители СССР были ошеломлены, что жизнь им предложила нечто новое, и все запели эту песню.
Эта песня распространялась как пожар в тайге, и, слушая ее, никто уже не мог жить своей прежней жизнью. Вскоре после этого Советский Союз распался.
Написал Каминер
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Фото: pixabay.com
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