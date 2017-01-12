Немецкий оперный режиссер Фрай поблагодарил Путина за получение гражданства России

Указ о предоставлении гражданства режиссеру был подписан 27 сентября.

Немецкий оперный режиссер Ханс-Йоахим Фрай поблагодарил президента России Владимира Путина за получение российского гражданства. Об этом он заявил на презентации своей книги "Научиться любить Россию". Его слова приводит ТАСС.

Ранее в понедельник, 27 сентября, стало известно, что глава государства подписал указ о предоставлении гражданства России 56-летнему режиссеру и художественному руководителю фонда "Талант и успех".

Я был очень тронут. Очень рад и благодарен России и президенту России. Знал, что процесс идет, но не знал, в какой он стадии, что происходит, когда он будет завершен. Ханс-Йоахим Фрай, режиссер

Отметим, что предисловие к книге "Научиться любить Россию", в котором Фрай рассказывает о встречах с известными российскими представителями искусства, написал Владимир Путин.

Ранее Путин заявил, что денежное довольствие правоохранителей будет расти по 9% ежегодно.

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