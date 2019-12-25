Немецкий дипломат призвал не возводить "стену" с Россией из-за Навального

Вольфганг Ишингер призывает Запад к сотрудничеству с Москвой.

Немецкий дипломат призвал не возводить "стену" с Россией из-за Алексея Навального. Об этом руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил в прямом эфире местному телеканалу N24. Специалист считает, что ухудшение отношений между РФ и Западом не приведет ни к чему хорошему.

Мы должны воспринимать Россию серьезно. Ни к чему не приведет, если мы сейчас попытаемся из-за Навального и других печальных и ужасных событий возвести новую "стену" между Западом и Россией Вольфганг Ишингер, глава Мюнхенской конференции по безопасности

Эксперт уверен, что Москву Германии следует считать "большим соседом", а также продвигать вопрос сотрудничества с ней. Приоритетными направлениями взаимодействия двух стран спикер находит климатическую, украинскую и ближневосточную политику. Он добавил, что Европа не может требовать полной блокады России.

Сенаторы предложили санкции против российских властей из-за Навального.

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