Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя

Немцы обвинили российского оппозиционера Алексея Навального в злоупотреблении правом гостя. Об этом заявили читатели местной газеты Süddeutsche Zeitung. Издание опубликовало письма своей аудитории, в которой она выражает недовольство поведением и высказыванием блогера, находящегося на реабилитации. Вольфганг Хайнц напомнил, что оппозиционер позволил себе оскорбления в отношении бывшего канцлера Герхарда Шредера.
Будучи гостем нашей страны, он, на мой взгляд, не имеет права вмешиваться в нашу внутреннюю политику
читатель Süddeutsche Zeitung
Также читатель осудил россиянина за его националистические и ксенофобские заявления.
Соловьев рассказал о нелюбви Навального к геям и евреям.
Фото: Pixabay.com
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Написал в редакцию зловредный Хайнц, которому делать нечего на пенсии,а СМИ пишут ,что чуть ли ни вся Германия считает что Навальный злоупотребляет гостеприимством,чувствуется во всей этой истории рука Кремля и его вождя,злого мстительного упыря.