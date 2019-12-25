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Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
Сегодня, 8:27
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lesjasap

Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя

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Газета Süddeutsche Zeitung опубликовала письма недовольных читателей.

Немцы обвинили российского оппозиционера Алексея Навального в злоупотреблении правом гостя. Об этом заявили читатели местной газеты Süddeutsche Zeitung. Издание опубликовало письма своей аудитории, в которой она выражает недовольство поведением и высказыванием блогера, находящегося на реабилитации. Вольфганг Хайнц напомнил, что оппозиционер позволил себе оскорбления в отношении бывшего канцлера Герхарда Шредера.

Будучи гостем нашей страны, он, на мой взгляд, не имеет права вмешиваться в нашу внутреннюю политику

читатель Süddeutsche Zeitung

Также читатель осудил россиянина за его националистические и ксенофобские заявления.

Соловьев рассказал о нелюбви Навального к геям и евреям.

Фото: Pixabay.com

Теги: алексей навальный, германия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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Аноним
Сегодня 9:14

Написал в редакцию зловредный Хайнц, которому делать нечего на пенсии,а СМИ пишут ,что чуть ли ни вся Германия считает что Навальный злоупотребляет гостеприимством,чувствуется во всей этой истории рука Кремля и его вождя,злого мстительного упыря.

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