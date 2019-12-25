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Нелегальных перевозчиков Петербурга за год оштрафовали на 4,4 млн рублей
Сегодня, 19:58
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smirenny

Нелегальных перевозчиков Петербурга за год оштрафовали на 4,4 млн рублей

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Некоторые перевозчики в ходе рейдов лишились своих транспортных средств.

Подводя итоги уходящего года, в среду, 30 декабря, чиновники отметили, что комитет по транспорту проверил более восьми тысяч автобусов и такси города. Нелегальных перевозчиков оштрафовали на 4,4 миллиона рублей, сообщили в Смольном.

Во время рейдов 49 перевозчиков лишились своих транспортных средств – их отправили на штрафстоянку. Помимо этого, возбуждено около 300 дел об административных правонарушениях. К ответственности привлекли почти 1400 водителей автобусов.

Специалисты отмечают, что "пользоваться услугами нелегальных перевозчиков небезопасно: транспортные средства не проходят техническое обслуживание, а водители пренебрегают правилами дорожного движения, меняя по своему усмотрению утвержденные маршруты".

 

Двое мужчин ежедневно вымогали деньги у водителей маршруток в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: нелегальные перевозчики, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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