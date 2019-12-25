В списке системообразующих предприятий значится 1,3 тысяч предприятий. При этом льготные кредиты на 130 миллиардов рублей получили только 139 компаний.

Некоторые предприятия хотят покинуть список системообразующих из-за условий получения государственной поддержки. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Предприятия жалуются на очень большое количество отчётов, которые нужно предоставлять в различные ведомства. Туда, например, нужно сдавать такие сведения, которые компании не собирали даже для своих целей. Их составление и отправка, по словам промышленников, может занимать целые дни — при этом некоторые документы копируют друг друга по содержанию. Некоторые требуют раскрытия коммерческой тайны.

Отметим, что в списке системообразующих предприятий значится 1,3 тысяч предприятий. При этом льготные кредиты на 130 миллиардов рублей получили только 139 компаний.

Ранее Росгосцирк признали системообразующим предприятием отрасли.