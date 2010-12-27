Некоторые поезда дальнего следования останутся без вагонов-ресторанов

Их обслуживание обходится очень дорого.

В части поездов дальнего следования могут исчезнуть в вагоны-рестораны, сообщили РИА Новости со ссылкой на генерального директора "Федеральной пассажирской компании" ("дочки" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петра Иванова. Их уберут из невостребованных направлений.

"У нас сохранятся вагоны-рестораны там, где мы обслуживаем детские группы. Что касается регулярных поездов. Вагоны-рестораны на большинстве направлений, где они есть сейчас, сохранятся. Но не везде, потому что вагон-ресторан - это очень дорого", – пояснил Иванов.

Все вагоны-рестораны в российских поездах принадлежат ФПК. Однако, компания сдает их в аренду другим фирмам, которые и обслуживают пассажиров.

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