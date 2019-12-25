Некоторые петербуржцы уверены, что город деградирует

Исследование проводилось о градостроительной ситуации.

Центр социального проектирования "Платформа" вместе с Институтом дизайна и урбанистики Университета ИТМО провели социальный опрос в рамках исследования градостроительной ситуации и запроса населения на развитие городской среды.

Согласно данным, 22% опрошенных горожан уверены, что город деградирует, а не развивается. 18% полагают, что город в стагнации. 10% не дали однозначного ответа. Всего опросили 1700 горожан. Остальная половина уверена, что Петербург не стоит на месте, а развивается.

Ранее мы писали, что стала известна причина переноса общественного обсуждения проекта реконструкции дома Басевича.

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