Некоторые "Ласточки" перестанут курсировать по ОЖД

Это связано со снижением пассажиропотока.

Число "Ласточек", которые курсируют по Октябрьской железной дороге, сократят. Это связано со снижением пассажиропотока. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

С 6 по 29 апреля не будут ходить некоторые поезда в направлении Петербург – Сортавала, с 7 по 30 апреля Сортавала-Петербург; с 7 по 29 апреля перестанут ходить несколько номеров "Ласточки" в направлении Петербург – Псков и Петербург – Бологое.

Средства на проезд, которые петербуржцы потеряют из-за отмененных поездов, вернут.

Ранее мы писали, что в Петербурге на неделю изменится движение пригородных поездов.

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