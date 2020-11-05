Некоммерческий социально ориентированный культурный проект "Театральный музей – серебряному поколению" стартовал 8 июня

Встречи предназначены для людей старшего поколения, которые пережили длительный путь восстановления после продолжительной болезни и нуждаются в реабилитации или находятся в трудной жизненной ситуации.

В пятницу, 9 июня, в Комитете по культуре Санкт-Петербурга сообщили о том, что с 8 июня по 19 октября 2023 года проходит некоммерческий социально ориентированный культурный проект "Театральный музей – серебряному поколению". Инициатором выступил Фонд развития Санкт‑Петербургского музея театрального и музыкального искусства.

Участники проекта – молодые музыканты. В течение указанного периода они проведут 16 творческих вечеров для петербуржцев старшего поколения.

Встречи пройдут на базе Шереметевского дворца, Музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова, Театрального музея и Музея-квартиры семьи актеров Самойловых. Там расскажут об истории Северной столицы, ее знаменитых семей и музыкальных традиций.

В программу мероприятий включены соответствующие сочинения, беседы музыкантов и зрителей. Уникальность проекта в том, что гости Музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова и Музея-квартиры семьи актеров Самойловых смогут посетить экспозицию и познакомиться с экспонатами.

Отметим, что встречи предназначены для людей старшего поколения, которые пережили длительный путь восстановления после продолжительной болезни и нуждаются в реабилитации или находятся в трудной жизненной ситуации.

Участники проекта: Ансамбль солистов Государственного Академического Русского оркестра им. В. В. Андреева "Андреев коллегиум", Квартет мандолин "Фейерверк" и другие.

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Фото: Piter.TV