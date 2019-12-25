Нейросети Telegram создали более 100 тысяч поддельных фотографий голых женщин

Около 70% пользователей – россияне и жители соседних стран. Жертвы – женщины из России, Италии, США, Аргентины.

В сети нашли обнаженные фотографии более чем 100 тысяч женщин. Все они были созданы с помощью технологии дипфейк в специальном Telegram-боте. Об этом сообщило издание Independent.

Для создания изображений, были использованы фотографии из соцсетей, лица некоторых принадлежат несовершеннолетним девушкам. Бот, который создает такие снимки, работает бесплатно, но можно купить и подписку, которая дает некоторые преимущества. Например, за 100 рублей можно получить фото без водяного знака и обрабатывать снимки без очереди.

Около 70% пользователей – россияне и жители соседних стран. Жертвы – женщины из России, Италии, США, Аргентины. Почти 60% пользователей отметили, что им просто было интересно раздеть своих знакомых.

Специалисты опасаются, что фейковые фотографии обнаженных людей потенциально могут использовать для онлайн-травли и вымогательства.

Фото: Piter.tv