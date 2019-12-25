Неизвестный отобрал два телефона у детей на Планерной улице

В Приморском районе Петербурга мужчина отобрал у детей мобильные телефоны. Правоохранители поймали подозреваемого.

В среду, 30 августа, в полицию поступило сообщение от родителей двух 8-летних мальчиков о том, что утром этого же дня у детям подошел неизвестный на Планетной улице и отобрал мобильные телефоны, а после этого скрылся.

Как стало известно Piter.TV, спустя некоторое время мать одного из мальчиков сообщили, что геопозиция показала телефон на Долгоозерной улице.

Общая стоимость двух телефонов составила 18 тысяч рублей. Как сообщили в МВД, сотрудники полиции поймали 36-летнего мужчину на Планерной улице, у которого был обнаружен один из телефонов.

Однако пойманный петербуржец пояснил, что телефон ни у кого не отбирал, а что купил его у малознакомого мужчины за 2 тысячи рублей.

Сейчас по факту грабежа возбуждено уголовное дело, а задержанного проверяют на причастность к преступлению.

Ранее сообщалось, что жительницу Ленобласти подозревают в ночном ограблении мужчины на улице.

Фото: pxhere