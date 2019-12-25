Неизвестный напал с ножом на торгового представителя в Петербурге

Потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Во вторник, 15 сентября, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из НИИ скорой помощи имени Джанилидзе. Медики рассказали о госпитализации 28-летнего мужчины, работающего торговым представителем в одном из интернет-магазинов. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, около 21:11 возле дома №5 на улице Исполкомской потерпевший вступил в конфликт с неизвестным, ударившим его рабочую машину. В ходе ссоры нападающий схватил нож и ударил им своего оппонента.

Потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали ножевое ранение левой височной области и шеи.

На месте происшествия имеется видеонаблюдение. Сотрудники полиции собираются изъять видеозапись, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

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