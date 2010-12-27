Неизвестный бросил камень в маршрутку, направлявшуюся в Гатчину

Никто из пассажиров не пострадал.

Злоумышленники, личность которых в настоящее время не установлена, кинули тяжелый предмет в окно автобуса, направлявшегося в Гатчину. Об этом сообщают в сетевом издании "47 новостей".

Автобус следовал по маршруту №631 "Проспект Ветеранов" (Петербург) – "Варшавский вокзал (Гатчина).

Предметом оказался камень. К счастью, никто не пострадал. Однако многие пассажиры изрядно испугались.

Мы заехали в Тайцы, к нам зашёл сотрудник автобусной компании, спросил, что случилось и все ли согласны дальше ехать, все согласились, это быстрее, чем ждать новый автобус и т.п. пишут свидетели происшествия в социальных сетях

Источник: сетевое издание "47 новостей"