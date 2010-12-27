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Неизвестный бросил камень в маршрутку, направлявшуюся в Гатчину
Сегодня, 11:20
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KaterinaKono13

Неизвестный бросил камень в маршрутку, направлявшуюся в Гатчину

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Никто из пассажиров не пострадал.

Злоумышленники, личность которых в настоящее время не установлена, кинули тяжелый предмет в окно автобуса, направлявшегося в Гатчину. Об этом сообщают в сетевом издании "47 новостей".

Автобус следовал по маршруту №631 "Проспект Ветеранов" (Петербург) – "Варшавский вокзал (Гатчина).

Предметом оказался камень. К счастью, никто не пострадал. Однако многие пассажиры изрядно испугались. 

Мы заехали в Тайцы, к нам зашёл сотрудник автобусной компании, спросил, что случилось и все ли согласны дальше ехать, все согласились, это быстрее, чем ждать новый автобус и т.п.

пишут свидетели происшествия в социальных сетях

Источник: сетевое издание "47 новостей"

Теги: гачина, камень в маршрутку, новости гатчины, новости ленобласти
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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