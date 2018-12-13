"Лжемедики" вынесли из салона "Билайн" 250 тысяч рублей

Преступники также похитили выставленные на продажу мобильники.

Накануне 9 мая неизвестные ограбили салон сотовой связи на Васильевском острове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Как стало известно, в День победы незадолго до закрытия в салон "Билайна" зашли двое мужчин в медицинских масках. Пригрозив сотрудникам магазина пистолетом, они вынудили продавца отдать налетчикам выручку, а также смели с витрины выставленные на продажу мобильники. Сумма общего ущерба устанавливается. Наличкой преступники унесли из магазина 250 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "разбой". Грабителей ищут.

Фото: Piter.TV