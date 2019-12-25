Неизвестные подожгли "Porshe" на Первомайском проспекте

Машина стояла правильно и никому не мешала.

Утро пятницы, 7 февраля, не стало для одного из жителей Приморского района "добрым". В пять утра двое неизвестных мужчин подожгли его автомобиль марки "Porsche Panamera", припаркованный у дома 28 по Первомайскому проспекту. Этой новостью владелец машины поделился сам, в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Судя по его словам, машина не стояла неправильно и не препятствовала движению, но эти факты не помешали злоумышленникам нацелиться именно на это транспортное средство. Одна из записей с камер видеонаблюдения показала, что двое мужчин приблизились к автомобилю со стороны дома 34. Один из них сильно замахнулся и ударил по пассажирскому стеклу, но смог разбить его только с четвертого раза. Второй мгновенно плеснул в "открывшийся" салон горючую жидкость и поджег содержимое. Спустя несколько секунд после возгорания мужчина уже бежал за своим напарником в сторону увеличения домов.

На просьбу хозяина иномарки поделиться имеющейся информацией пользователи, обратив внимание на высокую стоимость обслуживания такого автомобиля, ответили холодно. Также участники группы заявили, что "просто так машины не горят" и посоветовали вспомнить кому водитель недавно "переходил дорогу".

Ранее мы писали, что мужчина в Алтайском крае застрелил своих гостей, а затем сжег тела в машине.

Фото: vk.com/spb_today