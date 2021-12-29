Преступников разыскивает полиция.

Неизвестные обстреляли дом брата экс-главы Ингушетии. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника, который совершил преступление в Сунженском районе. В МВд уточнили, что пострадавшее здание принадлежит родственнику заместителя министра по обороне РФ Юнус-Бека Евкурову.

В сельском поселении Троицкое Сунженского района неизвестные обстреляли дом. Жилье принадлежит родному брату бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова. источник ТАСС

В полиции региона заметили, что никто не пострадал в результате инцидента. По предварительным сведениям, неизвестный стрелки произвели восемь выстрелов. У них было с собой огнестрельное оружие. Злоумышленники могут передвигаться на легковом автомобиле. По горячим следам поймать подозреваемых не удалось. Мотив преступления устанавливается.

В Магнитогорске удалось найти пропавшего мальчика.

Фото: Piter.tv