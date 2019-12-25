Недвижимость в центре Петербурга уйдет с молотка за 800 миллионов рублей

Речь идет об историческом Доме Г.И. Гансена.

В четверг, 5 ноября, банк "Открытие" выставил на торги здание, расположенное на углу Невского проспекта и Малой Конюшенной улице. Речь идет об историческом Доме Г.И. Гансена, который является памятником архитектуры и соседствует с Домом Книги, им владеет банк.

Отмечается, что начальная цена установлена в размере 800 миллионов рублей. Офис владельца располагается в помещениях, не входящих в периметр сделки, поэтому на работе банка это никак не скажется. Торги проводят для того, чтобы оптимизировать расходы и реализовать избыточные активы во всех регионах. Заявки на аукцион принимают до 16 ноября.

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Фото:pixabay