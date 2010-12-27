Собственник земли заплатит 100 тыс. рублей за нарушение земельного законодательства

Собственник не выполнял мероприятия по улучшению, защите и охране земель. На фоне этого участок общей площадью 12,9 га зарос сорной травой и деревьями высотой до 10 метров.

Собственник из Приозерского района Ленобласти заплатит 100 тыс. рублей штрафа за невыполнение предписания об устранении допущенных нарушений. Речь идет о нарушении земельного законодательства РФ на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Незадолго до этого Россельхознадзор выявил на принадлежащих дачному партнерству с/х землях административные правонарушения. Собственник не выполнял мероприятия по улучшению, защите и охране земель. На фоне этого участок общей площадью 12,9 га зарос сорной травой и деревьями высотой до 10 метров. Сотрудники Россельхознадзора выдали ряд предписаний по устранению нарушений. Дачное партнерство проигнорировало визит сотрудников федеральной службы. После внеплановой проверки, регулятор подал в суд на собственника.

В результате суд признал вину подсудимого и выписал штраф. Собственник попытался обжаловать приговор в вышестоящем органе, но он оставил решение мирового судьи без изменений.

Фото: sovetadvokatov.ru