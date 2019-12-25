"Лахта Центр" взял главный приз премии 100+ Awards

Победителя выбирали из более полутора сотен объектов России.

Подведены итоги крупнейшей в России инженерно-архитектурной премии 100+ Awards. Гран-при получил небоскреб "Лахта Центр" в Петербурге. Об этом сообщается на официальной странице комплекса в соцсети "ВКонтакте".

Победителя выбирали из более полутора сотен объектов России. В числе претендентов были общегородская площадь в ММДЦ в "Москва-Сити", спортивный комплекс Образовательного центра для одаренных детей "Сириус", штаб-квартира "Медной русской компании", спроектированная архитектором Норманом Фостером, и др.

В состав жюри вошли ведущие специалисты из России, стран Азии и Европы. Сам конкурс по традиции проходил в Екатеринбурге.

Ранее Смольный вынес на общественное обсуждение благоустройство набережной у "Лахта Центра".

Фото: ВКонтакте / Лахта Центр