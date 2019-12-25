Небольшие осадки и похолодание ожидаются в Петербурге 27 ноября

Температура воздуха составит +1…+3 градусов. Показания барометров вернутся в норму.

В пятницу, 27 ноября, синоптическую ситуацию в Петербурге продолжит формировать циклонический вихрь, смещающийся в центр Европейской России. Теперь регион окажется в его более холодной тыловой части. В связи с этим в город придет похолодание, пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в Петербурге составит +1…+3 градусов. В Ленобласти ожидается -1…+4 градусов. Ветер будет дуть с севера, северо-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти, поэтому показания барометров вернутся в норму и покажут 760 мм рт. ст.

Ранее синоптики заявляли, что нынешняя зима в Петербурге будет немного холоднее.

Фото: pixabay.com