Крестовский остров будет защищен военными и средствами ПВО

Таким способом Правительство защитит арену "Санкт-Петербург" от полетов беспилотников.

Правительство Северной столицы приняло решение оборудовать Крестовский остров средствами противовоздушной обороны. Оружие будет установлено в радиусе пяти километров над спортивным стадионом "Санкт-Петербург". Мобильными ПВО чиновники хотят защитить пространство от несанкционированных полетов над основным футбольным полем Чемпионата мира в 2018 году.

Как сообщает "Фонтанка.ру", территорию будут охранять военные и два спецкомплекса ПВО. Главной задачей станет предотвращение полетов беспилотных видеоустройств. Для этого представители власти будут использовать систему РЭБ - средства радиоэлектронной борьбы.

Как отмечают представители Смольного, практика ввода подобных условий не нова и применяется не в первый раз. Подобную технологию борьбы с беспилотниками использовали на саммите G20 в 2013 году.

Фото: Piter.tv