Неблагоприятные погодные явления ожидаются в Ленобласти в ближайшие три дня

МЧС по Ленобласти предупредило жителей региона о дождях и сильном ветре - а также о связанных с ними происшествиях.

МЧС России по Ленинградской области, основываясь на прогнозе ФГБУ "Северо-Западное УГМС", предупредило жителей региона о наиболее вероятных неблагоприятных погодных явлениях, которые следует ожидать в период с 28 по 30 июля, и обозначило чрезвычайные происшествия, вероятность которых возрастает из-за непогоды.

Так, 28 июля на территории Ленобласти местами ожидаются ливни, град, гроза и сильные порывы ветра до 15-20 м/с. В Приозерском районе все это дополняется 5 классом пожароопасности.

29 июля те же самые неблагоприятные явления вновь ожидаются на территории региона.

И, наконец, 30 июля местами все еще пройдут дожди с грозами, порывистый ветер сохранится, сбавив силу до 15-17 м/с.

Ввиду всех обозначенных погодных условий повышается вероятность ДТП на дорогах из-за плохой видимости, происшествий и аварий на железнодорожном транспорте и акваториях Ленинградской области. Все три дня сохранится высокая вероятность повреждений на ЛЭП и объектах ЖКХ на всей территории Ленинградской области, вероятность пропажи и гибели людей на акваториях и в лесных массивах области, вероятность возникновения природных пожаров, вероятность подтоплений жилого сектора, придворовых территорий и дорог.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть более бдительными в условиях неблагоприятных погодных явлений и соблюдать правила безопасности.

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