Небензя: реанимация палестино-израильского урегулирования невозможна без прекращения огня

Он подчеркнул, что без этого не будет возможности освободить заложников и помочь всем нуждающимся.

Реанимация палестино-израильского урегулирования невозможна без прекращения огня. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании организации.

По его словам, Россия "последовательно и неизменно выступает за немедленное гуманитарное прекращение огня". Он также призвал остановить силовые рейды израильских ВС на Западном берегу реки Иордан. Небензя подчеркнул, что без этого не будет возможности освободить заложников и помочь всем нуждающимся.

Ранее Небензя заявил, что США раз за разом делают ставку на силу при решении проблем.

Видео: Организация Объединенных Наций