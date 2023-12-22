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Небензя: реанимация палестино-израильского урегулирования невозможна без прекращения огня

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Он подчеркнул, что без этого не будет возможности освободить заложников и помочь всем нуждающимся.

Реанимация палестино-израильского урегулирования невозможна без прекращения огня. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании организации.

По его словам, Россия "последовательно и неизменно выступает за немедленное гуманитарное прекращение огня". Он также призвал остановить силовые рейды израильских ВС на Западном берегу реки Иордан. Небензя подчеркнул, что без этого не будет возможности освободить заложников и помочь всем нуждающимся.

Ранее Небензя заявил, что США раз за разом делают ставку на силу при решении проблем.

Видео: Организация Объединенных Наций

Теги: василий небензя, конфликт, оон, постпред россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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