Постпред РФ в ООН считает, что Запад "выкручивает руки" развивающимся странам.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя обвинил коллективный Запад в шантаже перед голосованием по резолюции Генеральной Ассамблее ООН. Соответствующей информацией дипломат поделился с коллегами на специальной сессии ГА ООН. По словам спикера, страны заставили развивающиеся государства поддержать антироссийский документ по украинскому кризису.

Мы все стали свидетелями того, как Запад, ведомый неоколониальными инстинктами, развернул беспрецедентную массированную кампания шантажа и выкручивания рук, пытаясь заставить их поддержать проект. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Эксперт пояснил, что антироссийская агитация происходила в Вашингтоне, а столицы "членов Движения неприсоединения осаждал десант политических эмиссаров Штатов, а также их союзников".

Небензя: резолюция ГА ООН по Украине может подорвать усилия по урегулированию.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

