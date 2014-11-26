Небензя напомнил СБ ООН историю с увольнением Денисовой за фейки о России

Постпред РФ при ООН оценил работу экс-омбудсмена Украины по правам человека.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя напомнил Совету безопасности ООН историю с увольнением украинского омбудсмена по правам человека Людмилы Денисовой за фейки о России. Ранее уполномоченная обвиняла солдат Вооруженных сил РФ в сексуальном насилии и других преступлениях на территории Украины, но при этом никакие доказательства не приводились. По мнению дипломата, Денисова бездоказательно врала всему миру. При этом сейчас подобных обвинений в адрес военных РФ о секс-насилии не становится меньше.

Хочу обратиться к коллегам, которые сегодня особенно усердствовали на этом поприще. Я бы вам советовал быть осторожнее, ведь за подобными утверждениями Киева нет необходимой доказательной базы. Лучше других это на днях "доказала" сама госпожа Денисова. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Российский дипломат уверен в том, что Людмила Денисова "перегнула палку", после чего была была уволена украинским режимом с интересной формулировкой. Речь идет о том, что чиновница производила непонятную концентрацию своего внимания на многочисленных деталях изнасилований на оккупированных территориях, которые не могли быть подтверждены доказательствами.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций