Небензя: Запад заставлял страны голосовать за резолюцию ГА ООН по Украине

Постпред РФ при ООН рассказал о беспрецедентном давлении на страны со стороны Запада.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что Запад заставлял страны голосовать за резолюцию ГА ООН по Украине. Соответствующее заявление российский дипломат сделал на заседании Генеральной Ассамблеи ООН перед голосованием за документ резолюции, в котором страны осудили проведение специальной военной операции РФ на Украине. По мнению спикера, Запад угрожал участникам мероприятия.

Призываем всех не поддерживать этот проект…Мы знаем о беспрецедентном давлении, которое западные партнеры оказывали на огромное количество стран, заставляя их проголосовать так, как это угодно им. Это были открытые циничные угрозы. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Напомним о том, что Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Владимир Путин поставит перед Вооруженными силами РФ задачу по защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Армия проводит на территории Украины демилитаризацию и денацификацию.

Кулеба: Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию с требованием вывести войска РФ с Украины.

Фото и видео: YouTube / Россия 24