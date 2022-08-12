Небензя: Россия надеется, что эксперты МАГАТЭ посетят Запорожскую АЭС до конца августа

Постпред РФ призывает генсекретаря ООН не препятствовать поездке экспертов на ЗАЭС.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя уточнил, что Москва надеется на то, что эксперты МАГАТЭ посетят Запорожскую атомную электростанцию до конца августа текущего года. Соответствующее заявление дипломат сделал в рамках заседания в Совете безопасности ООН, проводимом в Женеве. При этом РФ рассчитывает, что генеральный секретариат ООН и лично Антониу Гутерриш не будут препятствовать рабочему визиту делегации аналитиков из Международного агентства по атомной энергии.

Рассчитываем, что визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в скором времени все же состоится. Надеемся, что в нынешней ситуации генеральный секретарь ООН осознает всю полноту своей ответственности. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Россия со своей стороны готова оказать максимально возможное содействие в решении всех организационных вопросов по будущему визиту МАГАТЭ на ЗАЭС. В Москве считают оправданным прибытие международных экспертов как можно скорее.

Небензя усомнился в заинтересованности Киева в визите делегации МАГАТЭ на ЗАЭС.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций