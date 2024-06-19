Постпред РФ в ООН напомнил о поставках для ВСУ РСЗО Vampire.

Москва рассчитывает на то, что власти в Праге, которые впервые за полгода участвуют в заседании Совета Безопасности Всемирной организации, дадут коллегам свои объяснения по причастности к обстрелам Вооруженными силами Украины российского города Белгорода. Соответствующей информацией с коллегами поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил в ходе заседания Совета Безопасности при ООН, организованного западными государствами. По версии Кремля, чешское руководство являются соучастниками военных преступлений киевского режима.

Отмечаем, что после полугода отсутствия.... В декабре прошлого года он наотрез отказался появляться в Совете, когда тот собирался для того, чтобы обсудить террористические удары ВСУ по Белгороду поставленными Чехией РСЗО Vampire. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя обвинил ООН в нарушении устава из-за участия в конференции по Украине в Швейцарии.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций