Неадекватная автоледи кривлялалась перед сотрудниками ДПС, заявляя, что она дура со справкой

В сети появилось видео с неадекватным поведением женщины водителя, которую остановили сотрудники ДПС.

Сегодня ночью, 11 октября, в ноль часов 10 минут в дежурную часть ГИБДД поступил сигнал от граждан, что в районе дома №97А по улице 10лет Октября остановился автомобиль ВАЗ-2107, водитель которого имеет признаки опьянения.

Наряд ДПС незамедлительно отреагировал на сообщение и прибыл на место. Там действительно оказалась женщина-водитель с явными признаками опьянения. Но 43-летняя женщина отказалась пройти медицинского освидетельствования. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет.

Беседу сотрудников ДПС и женщины водителя записывали на видео, которое опубликовали в интернете. Автоледи кривлялась перед камерой, делая различные пасы руками. А затем и вовсе заявила, что она больна эпилепсией и у нее есть справка, что она дура.

Омская полиция выражает благодарность бдительным гражданам, своевременно сообщившим в полицию о нетрезвом водителе.

Видео: ВК, Управление МВД России по Омской области