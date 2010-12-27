Названо самое популярное событие этого лета в Петербурге

Фестиваль песчаных скульптур "Затерянные миры" стал самым популярным туристическим событием этого лета в Петербурге. Об этом рассказали аналитики мобильного приложения "Петербург 24".
Второе место в рейтинге заняла инсталляция "Виктория амазонская", которая появилась в акватории острова Новая Голландия. Тройку лидеров замыкает выставка в Этнографическом музее под названием "Золото империи инков. Бог. Власть. Вечность. 2000 лет великой цивилизации".
В топ-5 также вошли проекты "Атмосферные киноночи по выходным" Люмьер-Холла и "Открытый город" с квестами, лекциями и экскурсиями.
Ранее был назван самый популярный российский фильм XXI века.
Фото: visit-petersburg.ru
Обсуждение ( 0 )