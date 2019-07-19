Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона рублей в месяц

Больше всего получают работники в сферах культуры и спорта, а также производители нефтепродуктов.

Специалисты Росстата назвали число россиян, которые ежемесячно получают больше миллиона рублей. Оказалось, что такую зарплату имеют 11 287 граждан России. Об этом пишет РБК.

Люди с зарплатами более миллиона рублей попали в самую малочисленную категорию. Их доля в общей численности населения страны составляет менее 0,1 %. Эксперты уточнили, что больше всех получают работники в сферах культуры и спорта, а также производители нефтепродуктов.

В самую многочисленную категорию — более 2,6 млн человек — попали те, кто зарабатывает от 33,9 до 40 тысяч рублей. При этом более 775 тысяч россиян получают до 11 280 рублей в месяц.

Выборочное исследование охватило 27,1 млн человек и более 101,4 тысяч крупных и средних предприятий.

Ранее Росстат заявил, что естественная убыль населения выросла более чем на 33 тысячи человек.

Видео: YouTube / Forbes