Названы визуальные признаки заражения коронавирусом. О них рассказал врач-патологоанатом Александр Эдигер.
По его словам, у заражённых коронавирусом иногда проявляется "кожная маска" — состояние, при котором признаки инфекции проявляются на кожном покрове. Это могут быть точечные кровоизлияния, а также покраснения — последнее чаще всего встречается на руках и голени. У инфицированных также может появляться сыпь и красноватые пятна.
Эдигер отметил, что такие проявления характерны не только для коронавирусной инфекции, однако они встречаются у 5-15% заразившихся.
Ранее главврач Боткинской больницы рассказал, чем лечат коронавирус.
Видео: Youtube / Доктор Евдокименко
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