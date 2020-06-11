Эдигер отметил, что такие проявления характерны не только для коронавирусной инфекции.

Названы визуальные признаки заражения коронавирусом. О них рассказал врач-патологоанатом Александр Эдигер.

По его словам, у заражённых коронавирусом иногда проявляется "кожная маска" — состояние, при котором признаки инфекции проявляются на кожном покрове. Это могут быть точечные кровоизлияния, а также покраснения — последнее чаще всего встречается на руках и голени. У инфицированных также может появляться сыпь и красноватые пятна.

Эдигер отметил, что такие проявления характерны не только для коронавирусной инфекции, однако они встречаются у 5-15% заразившихся.

Ранее главврач Боткинской больницы рассказал, чем лечат коронавирус.

Видео: Youtube / Доктор Евдокименко