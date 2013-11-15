Названы три способа для улучшения памяти

Одним из способов нейробиологи назвали беседы с самим собой.

Ученые из Канады назвали три простых способа для улучшения памяти. Одним из самых действенных способов является попытка переноса в будущее. Об этом сообщает inc.com.

Нейробиологи отметили, что человек должен постараться понять, вспомнит ли он о своих планах через несколько лет. Ученые считают, что такое метод эффективен на 50%.

Еще один эффективный метод для улучшения памяти – проговаривание вслух новой информации. Отмечается, что часто люди с хорошей памятью общаются сами с собой. И третий метод – повторение вслух новых данных на протяжении 40 секунд. С помощью этого упражнения можно укрепить память в течение одной или двух недель.

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