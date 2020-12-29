Названы сроки сохранения иммунитета после перенесенного коронавируса

Уже после третьего месяца после заболевания иммунитет начинает снижаться.

У людей, перенесших коронавирус, иммунитет к заболеванию сохраняется в течение трех-пяти месяцев. О таких сроках со ссылкой на предварительные данные исследований рассказал директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Акимкин также отметил, что уже после третьего месяца после заболевания иммунитет начинает снижаться. К таким выводам пришли после отслеживания состояния сотрудников НИИ, которые болели COVID-19.

При этом среди сотрудников НИИ нет повторных случаев заболевания, что может говорить о сформированном у них клеточном иммунитете.

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