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Названы сроки сохранения иммунитета после перенесенного коронавируса

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Уже после третьего месяца после заболевания иммунитет начинает снижаться.

У людей, перенесших коронавирус, иммунитет  к заболеванию сохраняется в течение трех-пяти месяцев. О таких сроках со ссылкой на предварительные данные исследований рассказал директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Акимкин также отметил, что уже после третьего месяца после заболевания иммунитет начинает снижаться. К таким выводам пришли после отслеживания состояния сотрудников НИИ, которые болели COVID-19.

При этом среди сотрудников НИИ нет повторных случаев заболевания, что может говорить о сформированном у них клеточном иммунитете.

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Видео: Правительство России

Теги: иммунитет, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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