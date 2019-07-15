США частично возобновят торговлю с Huawei через несколько недель

Но это не означает исключение китайской компании из черного списка США.

США могут начать выдавать лицензии американским компаниям для возобновления торговли с китайской Huawei. Это должно произойти в ближайшие 2-4 недели. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Получить лицензии планируют две компании по производству чипов, которые работали с Huawei до введения ограничений. После того, как китайская фирма попала в черный список Минторга США, американские фирмы могли продавать ей только оборудование для поддержания работы уже действующих сетей, или же предоставлять обновления для программного обеспечения.

Компания Huawei попала в черный список в конце мая, когда Трамп посчитал, что она наносит угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Новое решение президент принял после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии. Компании США будут продавать компании оборудование, если это не угрожает безопасности страны. Но это не означает исключение китайской компании из их черного списка.

Ранее компания Huawei проводила тестирование собственной операционной системы.

Видео: YouTube/ USHuawei