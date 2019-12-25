Изготовление препарата в республике начнется в 2021 году.

Названы сроки начала выпуска российской вакцины в Белоруссии. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" рассказал посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. По словам дипломата, уже в начале 2021 года на территории республики могут быть получены первые результаты изготовления препарата. Спикер сослался на информацию, полученную от главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что производство вакцины от коронавируса в Белоруссии является большим итогом работы РФПИ. Дипломат уверен, что это стало возможным благодаря решению президента Владимира Путина о том, что Москва и Минск должны взаимодействовать в рамках борьбы с распространением инфекции.

Ранее Мезенцев говорил о том, что в клинических испытаниях вакцины в Белоруссии приняли участие 100 граждан республики. Российский препарат показал высокую эффективность (на уровне 95 процентов).

Минздрав не видит смысла вводить в России тотальный масочный режим.

Фото: Минздрав России