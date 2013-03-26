Названы самые популярные направления в колледжах Петербурга

Большой ажиотаж наблюдается в IT-отрасли, а также в сфере сервиса и туризма, дизайна, физкультуры и др.

В петербургских колледжах на днях завершился прием заявлений на бюджетные места. В настоящий момент проходит процесс зачисления на первые курсы. Об этом сообщила председатель Комитета по образованию Наталия Путиловская.

По ее словам, план приема выполнен практически всеми городскими учреждениями среднего профессионального образования. Будущие студенты видят себя специалистами IT-отрасли и инфосистем, администраторами баз данных, разработчиками приложений и сисадминами. Также много заявок в сфере сервиса и туризма, образования и педагогических наук, дизайна, физкультуры, радиосвязи и телевидения.

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