Как изменилось поведение петербуржцев на работе во время коронакризиса

Работающие горожане значительно сократили социальные контакты и предпочитают работать на "удаленке", чтобы не пересекаться с коллегами.

Аналитики hh.ru узнали, как изменилось поведение работающих жителей Петербурга во время коронакризиса. В частности, они выяснили, какие традиции исчезли, а какие наоборот появились.

Работающие горожане продолжают сокращать социальные контакты и предпочитают работать на "удаленке", чтобы не пересекаться с коллегами. Если в мае этого года работать дистанционно хотели почти 29 тысяч петербуржцев, то в июне прирост составил 83%. Только за первые две недели августа петербуржцы разместили более 60 тысяч резюме с желанием работать из дома.

Во время пандемии изменилось поведение и офисных работников. 11% перестали здороваться друг с другом за руку, перейдя на "антиковидный привет" локтями. Некоторые отказались от очных встреч в пользу онлайн-общения. Еще 9% перестали обниматься. Многие горожане стали чаще мыть руки и обрабатывать рабочий стол антисептиками.

В целом, петербуржцы предпочитают шутить над сложившейся ситуацией. Однако есть и те, кого пугает нестабильность в их компании и возможность увольнения.

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Фото: pexels.com