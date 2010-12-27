Петербург вошел в число регионов с самыми дорогими подержанными машинами

Город и область замкнули пятерку недешевых б/у автомобилей по России.

Аналитики Авто.ру выснили, в каких регионах России цена на подержанные автомобили самая высокая, а где можно купить б/у машину подешевле. В исследовании говорится, что на стоимость подержанных машин влияют средний возраст автопарка, платежеспособность населения и представление автовладельцев о качестве и надежности определенной марки. Все это по конкретным регионам. В центре страны, например, любят немецкие машины, на востоке – японские, а в Поволжье выбирают отечественные.

Выгоднее всего продать машину в Сахалинской области: там за "бэушку" попросят 725,1 тыс. рублей. В Москве и Московской области стоимость машин с пробегом снизится на 25 тысяч рублей. Приморский край занял третье место с 645,4 тыс. рублей, за ним – Чукотский автономный округ со средним ценником в 627,3 тыс. рублей. Замыкают пятерку регионов с самыми дорогими подержанными автомобилями Петербург и Ленобласть: здесь их средняя стоимость чуть больше 600 тыс. рублей.

Кроме того, аналитики Авто.ру выяснили, где подержанные машины самые старые, а где можно найти "помоложе". Самые "свежие", возрастом в восемь с половиной лет, предлагаются в Татарстане. Чуть постарше автомобили в Москве и области – 9 лет и 3 месяца, на месяц подержаннее машины в Удмуртии, Чечне, Пермском крае и Самарской области. "Девятилеток" с пробегом еще плюс в полгода можно купить в Петербурге и Ленобласти и Башкортостане.

По словам директора по продажам "Авилон. Автомобили с пробегом" Антона Демкина, цену машины составляет его первичная стоимость, установленная производителем, а не зависимость от региона. Далее плюсуются факторы вроде ликвидности, наличие авто в конкретном месте, наличие/отсутствие ДТП, количество владельцев и пробег.

В Москве и Петербурге автопарк обновляется чаще, доказальством чему служит высокая по сравнению с другими регионами доля новых машин в общем объеме авторынка, резюмируют аналитики.

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Фото: Piter.tv