Названы регионы России с новыми летальными случаями пациентов с коронавирусом за сутки

За истекшие сутки в России скончались 93 человека с подтвержденным коронавирусом.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает статистику по коронавирусу на 14 мая. За истекшие сутки в России скончались 93 человека от осложнений вызванных вирусом COVID-19. Всех больше летальных исходов в Москве, там за сутки умерли 58 пациентов.
По остальным регионам смерти распределены следующим образом:
Московская область – 14
Санкт-Петербург – 6
Нижегородская область – 2
Тульская область - 2
Краснодарский край – 2
Ставропольский край – 2
Смоленская область - 1
Вологодская область – 1
Мурманская область - 1
Республика Ингушетия – 1
Кабардино-Балкарская Республика - 1
Свердловская область – 1
Челябинская область - 1
Умерли за весь период с начала эпидемии в России 2 305 человек с коронавирусом.
Ранее: Статистика по новым случаям коронавируса в России за сутки на 14 мая.
Фото: pixabay.com
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