Названы регионы России с новыми летальными случаями пациентов с коронавирусом за сутки

В России за сутки жертвами коронавируса стали 93 человека в 14 регионах.

За истекшие сутки в России скончались 93 человека с подтвержденным коронавирусом.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает статистику по коронавирусу на 14 мая. За истекшие сутки в России скончались 93 человека от осложнений вызванных вирусом COVID-19. Всех больше летальных исходов в Москве, там за сутки умерли 58 пациентов.

По остальным регионам смерти распределены следующим образом:

Московская область – 14

Санкт-Петербург – 6

Нижегородская область – 2

Тульская область - 2

Краснодарский край – 2

Ставропольский край – 2

Смоленская область - 1

Вологодская область – 1

Мурманская область - 1

Республика Ингушетия – 1

Кабардино-Балкарская Республика - 1

Свердловская область – 1

Челябинская область - 1



Умерли за весь период с начала эпидемии в России 2 305 человек с коронавирусом.

Ранее: Статистика по новым случаям коронавируса в России за сутки на 14 мая.

Фото: pixabay.com