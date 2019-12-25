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Названы регионы России с новыми летальными случаями пациентов с коронавирусом за сутки
Сегодня, 10:34
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MShaffter

Названы регионы России с новыми летальными случаями пациентов с коронавирусом за сутки

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В России за сутки жертвами коронавируса стали 93 человека в 14 регионах.

За истекшие сутки в России скончались 93 человека с подтвержденным коронавирусом.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает  статистику по коронавирусу на 14 мая. За истекшие сутки в России скончались 93 человека от осложнений вызванных вирусом COVID-19. Всех больше летальных исходов в Москве, там за сутки умерли 58 пациентов.

По остальным регионам смерти распределены следующим образом:

Московская область – 14

Санкт-Петербург – 6

Нижегородская область – 2

Тульская область - 2

Краснодарский край – 2

Ставропольский край – 2
Смоленская область - 1
Вологодская область – 1
Мурманская область - 1
Республика Ингушетия – 1
Кабардино-Балкарская Республика - 1
Свердловская область – 1
Челябинская область - 1

Умерли за весь период с начала эпидемии в России 2 305 человек с коронавирусом.

Ранее: Статистика по новым случаям коронавируса в России за сутки на 14 мая.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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