Эксперты объяснили, почему ломается двигатель авто после заливки нового масла

К этому приводит химическая реакция внутри жидкости.

Эксперты объяснили, почему после заливки нового масла двигатель машины ломается и требует дорогостоящего ремонта. Об этом написали в издании "АвтоВзгляд".

Причиной "смерти" движка является смена вязкости масла. Она может произойти из-за неожиданной полимеризации некоторых составных компонентов пакета присадок. Реакция особенно часто протекает при повышении температуры масла. Процесс запускается при быстрой езде, стоянии в пробках и иных нагрузках на авто. Чаще всего поломка происходит в малообъемным теплонагруженным двигателям.

Помимо этого в масле может содержаться осадок частичек катализатора, который используется при производстве. Порошок может попасть в масло при нарушении производственного цикла.