Ученые подсказали, как избежать колита и болезни Крона.

Названы популярные продукты, вызывающие проблемы с кишечником. О своем исследовании в журнале PLOS One рассказали ученые из американского Университета штата Джорджия.

Специалисты рассказали, что после обследования состояния здоровья пациентов могут назвать продукты питания, употребление которых приводит к воспалению ЖКТ. К подобным проблемам может привести сыр, картофель фри, печенье, а также газированные и энергетические напитки. Кроме воспаления кишечника употребление данных продуктов грозит человеку развитием колита и болезни Крона. Для того, чтобы избежать проблем со здоровьем, медики рекомендовали разнообразить рацион питания фруктами и овощами. Пользу также принесет нешлифованная крупа и цельнозерновая мука.

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