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Названы отрасли с самым быстрым ростом доходов в "ковидном" 2020 году
Сегодня, 9:52
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Названы отрасли с самым быстрым ростом доходов в "ковидном" 2020 году

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Лидером рейтинга является фармацевтическая промышленность.

Эксперты оценили финансовый результат отраслей российской экономики в 2020 году и потенциал их восстановления в 2021 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

Лидером рейтинга является фармацевтическая промышленность. Доходы в 2020 году в этой отрасли выросли на 40%. Предполагается, что в 2021 году рост составит 16%. Цветная металлургия, сельское хозяйство и пищевая промышленность тоже оказались в списке лидеров.

В НКР предполагают, что продовольственная розница в этом году также выиграет от роста цен. Рост выручки оценивается в 6%. В этой же категории электроэнергетика, черная металлургия, строительство, добыча металлических руд и так далее.

Отмечается, что сферы добычи нефти в 2020 году сильно упали, но им удалось быстро перейти к восстановлению. Это касается также машиностроения.

Фото: Piter.TV

Теги: восстановление экономики, рост доходов, фармацевтическая отрасль
Категории: Новости России, Лента новостей,

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